О нас

В Азербайджане снимут один анимационный, три художественных и два документальных фильма

В Азербайджане снимут один анимационный, три художественных и два документальных фильма В Азербайджане снимут один анимационный, три художественных и два документальных фильма.
Kультурная политика
10 мая 2024 г. 13:21
В Азербайджане снимут один анимационный, три художественных и два документальных фильма

В Азербайджане снимут один анимационный, три художественных и два документальных фильма.

Как сообщает Report, об этом говорится в окончательных результатах апелляционной комиссии, созданной согласно правилам конкурса кинопроектов, объявленного Министерством культуры и Агентством кино Азербайджанской Республики в июле прошлого года.

В данный список вошли полнометражные фильмы "Человек, похожий на меня" ("Mənə bənzər adam"), "Агалы" ("Ağalı"), короткометражный художественный фильм "С любовью из Ориона" ("Oriondan Sevgilərlə"), короткометражные документальные фильмы "Глаза войны" ("Müharibənin gözləri"), "Говорит и показывает Шуша" ("Danışır və göstərir Şuşa") и короткометражный анимационный фильм "Хочу сказку" ("Nağıl istəyirəm").

Производство фильмов начнется после подписания контракта с продюсерскими компаниями, представившими кинопроекты.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda üç bədii, iki sənədli və bir cizgi filmi çəkiləcək

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2024 г. 10:09
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
8 мая 2024 г. 19:07
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
6 мая 2024 г. 19:23
Создана прокуратура города Ханкенди
Создана прокуратура города Ханкенди
4 мая 2024 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi