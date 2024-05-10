В Азербайджане снимут один анимационный, три художественных и два документальных фильма

В Азербайджане снимут один анимационный, три художественных и два документальных фильма.

В Азербайджане снимут один анимационный, три художественных и два документальных фильма.

Как сообщает Report, об этом говорится в окончательных результатах апелляционной комиссии, созданной согласно правилам конкурса кинопроектов, объявленного Министерством культуры и Агентством кино Азербайджанской Республики в июле прошлого года.

В данный список вошли полнометражные фильмы "Человек, похожий на меня" ("Mənə bənzər adam"), "Агалы" ("Ağalı"), короткометражный художественный фильм "С любовью из Ориона" ("Oriondan Sevgilərlə"), короткометражные документальные фильмы "Глаза войны" ("Müharibənin gözləri"), "Говорит и показывает Шуша" ("Danışır və göstərir Şuşa") и короткометражный анимационный фильм "Хочу сказку" ("Nağıl istəyirəm").

Производство фильмов начнется после подписания контракта с продюсерскими компаниями, представившими кинопроекты.