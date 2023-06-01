В Шуше впервые прошел международный детский танцевальный фестиваль

В Шуше прошел международный детский танцевальный фестиваль "Гейдар Алиев – великий глашатай единства тюркского мира".

В Шуше прошел международный детский танцевальный фестиваль "Гейдар Алиев – великий глашатай единства тюркского мира".

Как сообщает Report, фестиваль с участием детских танцевальных коллективов из тюркоязычных стран организован при содействии министерства науки и образования.

В фестивале приняли участие заведующая отделом Администрации президента Азербайджана по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Фарах Алиева, заместитель премьер-министра Али Ахмедов, министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр культуры Адиль Керимли, председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Бахтияр Алиев, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, зампредседателя Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова и др. гости.

В фестивале приняли участие более 150 школьников из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана.