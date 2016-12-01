В Шеки началось 34-ое заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ - ФОТО

Шеки. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Шеки началось 34-ое заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ.

Как сообщает северо-западное бюро Report, конференцию возглавляет председатель ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов.

Выступивший на мероприятии министр культуры и туризма Абульфас Гараев заявил, что в течение года по линии ТЮРКСОЙ в Шеки прошел ряд мероприятий и сегодня проводится заключительное мероприятие.

В рамках конференции ожидается открытие выставки работ ряда художников.

Затем состоится конференция, церемония награждения и закрытие года "Культурная столица тюркского мира - Шеки 2016".