Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В Сабирабаде состоится арбузный фестиваль.

Как передает Report, фестиваль, который пройдет при поддержке Фонда молодежи при президенте, начнется 19 августа в 18.00 в парке имени Гейдара Алиева Сабирабадского района.

Партнерами мероприятия являются Научно-методический центр культуроведения министерства культуры и туризма, Сабирабадское районное управление молодежи и спорта министерства молодежи и спорта, Исполнительная власть Сабирабадского района.

На фестивале будут представлены образцы художественной резьбы по арбузам, а также 20 видов блюд из арбузов (варенье из арбузов, арбузный компот, арбузный сироп, арбузный джем, кекс из арбуза, арбузное мороженое, арбузный кальян, арбузный коктейль, арбузный чай и др.), состязание пехлеванов по разбиванию арбузов головой, концертная программа, праздничное застолье для гостей.

Отметим, что руководителем проекта является сотрудник Научно-методического центра культуроведения Надир Мамедов.