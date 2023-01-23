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В рамках "Года Гейдара Алиева" стартует новый проект

В рамках "Года Гейдара Алиева" стартует новый проект В рамках "Года Гейдара Алиева" стартует новый проект.
Kультурная политика
23 января 2023 г. 15:18
В рамках Года Гейдара Алиева стартует новый проект

В рамках "Года Гейдара Алиева" стартует новый проект.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

В связи с объявлением 2023 года “Годом Гейдара Алиева” министерство запускает проект “Mədəniyyətə bağlı ömür”. В рамках проекта зрители ознакомятся с историческими фотографиями с культурных мероприятий, в которых принимал активное участие в разные годы великий лидер Гейдар Алиев, с его идеями в области культуры и искусства.

Проект будет представлен на официальном сайте и социальных сетях министерства

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Версия на английском языке New project launched within Year of Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке "Heydər Əliyev ili" çərçivəsində yeni layihəyə start verilir

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