В рамках "Года Гейдара Алиева" стартует новый проект

В рамках "Года Гейдара Алиева" стартует новый проект.

В рамках "Года Гейдара Алиева" стартует новый проект.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

В связи с объявлением 2023 года “Годом Гейдара Алиева” министерство запускает проект “Mədəniyyətə bağlı ömür”. В рамках проекта зрители ознакомятся с историческими фотографиями с культурных мероприятий, в которых принимал активное участие в разные годы великий лидер Гейдар Алиев, с его идеями в области культуры и искусства.

Проект будет представлен на официальном сайте и социальных сетях министерства