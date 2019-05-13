В Петербурге прошел концерт "Музыкальные легенды Востока"

В Санкт-Петербурге прошел концерт "Музыкальные легенды Востока" под руководством народного артиста России Д.Хохлова в рамках перекрестного года культуры и туризма России и Турции, сообщает Report.

На концерте прозвучали произведения русских, казахских, кыргызских, узбекских и азербайджанских композиторов - Н.Римского-Корсакова, А.Бородина, А.Меликова, М.Тулебаева, У.Гаджибекова, А.Огомбаева, К.Караева, Г.Рзаева и т.д.

На петербургской сцене оркестром дирижировали народный артист Азербайджана Агаверди Пашаев, народный артист Узбекистана Фарук Сыдыков, заслуженный деятель искусств Казахстана Дуйсен Укибай и т.д. Удивили зрителей также исполнением на национальных инструментах народный артист Башкортостана Рамиль Гайзуллин (курай), заслуженный артист Азербайджана Сахиб Паша-заде (тар), лауреаты международных конкурсов Джихан Юртчу (Турция, кавал) и Айгерим Мухтардин-Кызы (Кыргызстан, комуз).

Отметим, что проект "Музыкальные легенды Востока" был реализован при содействии Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ, называемой также ЮНЕСКО тюркского мира, которая вот уже 25 лет занимается развитием культуры тюркских народов, привлекая лучших мастеров, представителей тюркского мира различных государств.

Концерт прошел на площадках Большого зала Филармонии имени Д.Шостаковича, Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, Дома офицеров.