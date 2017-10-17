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    В Пакистане состоялась премьера фильма "Али и Нино"

    Картина была встречена зрителями с особым интересом

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ При организационной поддержке посольства Азербайджана в Пакистане впервые в Исламабаде состоялась премьера фильма "Али и Нино".

    Как сообщили Report в посольстве, на церемонии в зале Пакистанского национального совета искусств присутствовали заместитель министра иностранных дел Пакистана, и.о. секретаря иностранных дел Эйтизаз Ахмед, представители местной общественности, действующих в Пакистане зарубежных посольств, СМИ, деятели искусств и студенты.

    Выступивший посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде заявил, что фильм снят по инициативе и при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, которая также является исполнительным продюсером картины.

    Посол заявил, что фильм повествует о борьбе Азербайджана за независимость и создании первой Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году.

    Затем состоялась премьера картины, которая была встречена зрителями с особым интересом.

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