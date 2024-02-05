В Нью-Йорке состоялась презентация фильма "Скрипка Лейлы"

В Нью-Йорке (США) в Museum of Jewish Heritage ("Музей еврейского наследия") состоялась презентация короткометражного художественного фильма "Скрипка Лейлы".

В Нью-Йорке (США) в Museum of Jewish Heritage ("Музей еврейского наследия") состоялась презентация короткометражного художественного фильма "Скрипка Лейлы".

Как сообщает американское бюро Report, мероприятие организовано Американской еврейской общиной при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

В мероприятии приняли участие дипломаты постоянного представительства Азербайджана при ООН, активисты и руководители организаций азербайджанской общины в США, представители еврейской общины, местных и зарубежных СМИ, любители искусства.

Режиссер, композитор и сценарист фильма Элла Лея экранизировала реальную историю. Сценарий озвучен поэтессой Нигяр Гасанзаде, оператор-постановщик - Надир Мехтиев, художник по костюмам - Мехрибан Эфенди.

Главные роли исполнили известная азербайджанская скрипачка, член правления действующей в Великобритании Natavan Group Сабина Ракчеева и молодая голливудская актриса София Россинская.

Короткометражный художественный фильм "Скрипка Лейлы" также был удостоен награды "Ангел" ("Angel") на кинофестивале в Монако.