В Москве прошла выставка картин азербайджанской художницы

В Москве состоялась выставка картин азербайджанской художницы Инджи Велиевой под названием "Вера. Надежда. Любовь".

В Москве состоялась выставка картин азербайджанской художницы Инджи Велиевой "Вера. Надежда. Любовь".

Как передает российское бюро Report, выставка, организованная российским представительством Фонда Гейдара Алиева и Азербайджанским культурным центром, прошла в Библиотеке иностранной литературы имени М.И.Рудомино.

Руководитель отдела гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в России Тамилла Ахмедова отметила, что искусство художницы и врача Инджи Велиевой пленяет своей искренностью и добротой: "Художник - человек удивительно зоркий, наделенный даром видеть глубже, дальше, точнее нас, обывателей, зрителей. Английская писательница, лауреат Нобелевской премии 2007 года Дорис Мэй Лессинг однажды точно подметила: "Художники пишут глазами любви, и только глазами любви следует судить их". Именно эта сентенция приходит на память, когда сталкиваешься с искусством настоящего художника Инджи Велиевой. Потому что в этом случае судьба причудливо соединила в одном талантливом человеке зоркость живописца и тонкого специалиста- офтальмолога. Действительно, талантливый человек талантлив во всем".

Она подчеркнула, что на портретах художницы изображены открытые счастливые лица: "Друзья, родители, просто красивые люди. Картины Инджи Велиевой - это признание в любви своим персонажам. Чего стоят одни названия: "Душа", "Папа", "Кокетка, "Безусловная любовь". Инджи Велиева открывает нам всем глаза на красоту мира, возвращает веру в добро. А это искусство столь же благородно, как и умение победить слепоту физическую".

Генеральный директор Библиотеки иностранной литературы имени М.И.Рудомино Павел Кузьмин поблагодарил Фонд Гейдара Алиева за поддержку в организации выставки. "Картины Инджи Велиевой даже зимой дают надежду, что наступит весна и проблемы уйдут в прошлое. Ее работы – это украшение, душа, солнце, свет, это озарение, и такими работами можно только наслаждаться", - сказал П.Кузьмин.

Директор Азербайджанского культурного центра Ниса Мустафаева отметила, что выставка не зря организована в Новруз байрамы – праздник весны и обновления: "Женщина – это начало начал. Женщина – это любовь, вера и надежда, и этими словами объединена выставка Инджи".

Художница Инджи Велиева поблагодарила присутствующих за внимание к ее творчеству. По ее словам, в этих картинах отображены эмоции ее пациентов и людей, которых она встречала на своем жизненном пути. Выставку в Библиотеке иностранной литературы она посвятила своим родителям.

Инджи Велиева родилась в Баку, окончила Азербайджанский медицинский университет. В 2017 году, в возрасте 45 лет поступила в Школу живописи и академического рисунка в Москве при Московском государственном академическом художественном институте им. В. И. Сурикова, является членом Союза художников Азербайджана.