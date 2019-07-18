В крепости "Чыраг-гала" начаты восстановительные работы - ФОТО

В памятнике-крепости V-VI века "Чыраггала" ("Крепость-светильник"), расположенном в Шабранском районе Азербайджана, начаты восстановительные работы.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство культуры.

В структуре сообщили, что согласно подписанному в марте этого года распоряжению президента Ильхама Алиева, было выделено 2 млн мантов на укрепительные и восстановительно-консервационные работы в "Чыраг-гала", являющемся одним из древнейших исторических памятников нашей страны. За прошедший период были проведены необходимые мероприятия для проведения восстановительно-консервационных работ, подготовлена проектно-сметная документация. С начала июля стартовали восстановительные работы.

Крепость "Чыраг-гала" состоит из центральной башни и 16 других башен и построена в форме неправильного прямоугольника. До наших дней сохранились только три башни. В целом восстановительно-консервационные работы охватят 8 башен крепости, следы которых сохранились. В ходе работ будут выполнены восстановление и консервация стенных башен между башнями, на территории будут проведены археологические исследования.

Для того, чтобы обеспечить комфортный подъем в крепость, для посетителей сюда будет заложена дорога из леса, расположенного на территории близ строения, а также дороги вдоль крепостных стен.

Работы по восстановлению "Чыраг-гала" планируется завершить в течение года. Но сложный рельеф территории и погодные условия могут затянуть срок работ.

"Чыраг-гала" расположена приблизительно в 20-25 км к югу от города Шабран, близ селения Галаалты, на вершине горы. Крепость была воздвигнута в IV-VI веках нашей эры на высоте 1232 метра над уровнем моря и являлась дозорно-смотровым сооружением. Ее месторасположение позволяло обозревать большую территорию и предупреждать об угрозе с помощью огней, зажигаемых на башнях. Вероятнее всего крепость поэтому и называли "Чыраг-гала".

Вместе с Бакинской и Дербентской крепостями входила в мощнейшую систему прикаспийских оборонительных сооружений, являлась основным элементом Гильгильчайской оборонительной стены. Выполняла оборонительную функцию до XVIII века.