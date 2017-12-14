В Казани пройдут Дни азербайджанского кино

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Казани 20-21 декабря в кинотеатре "Мир" при поддержке министерства культуры Татарстана и Азербайджанской национально-культурной автономии Татарстана "Азербайджан" пройдут Дни азербайджанского кино, передает Report со ссылкой на сайт министерства культуры Татарстана.

Зрители увидят признанные фильмы азербайджанского производства, снятые в духе культуры страны огней – страны с многовековой историей, своеобразными обычаями и традициями. Одна из таких картин – "Мачеха" ("Ögey ana") – художественный фильм, снятый на Бакинской киностудии в 1958 году режиссером Абибом Исмаиловым. Он повествует о том, как молодая мачеха постепенно любовью, добротой завоевывала сердце пасынка, своенравного мальчика, не желающего ее признавать.

Еще одна киноработа, достойная внимания, – советская азербайджанская музыкальная комедия "Аршин мал алан" ("Arşın mal alan"), дублированная на 86 языков мира. Картина с богатым национальным колоритом и искрометным народным юмором расскажет о нетерпеливом молодом купце, вопреки законам отцов, стремящемся увидеть свою будущую спутницу жизни до свадьбы.

Фильмы демонстрируются на русском языке.