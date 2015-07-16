В Каннах состоялся "Вечер азербайджанской музыки"

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В рамках проходящих в Каннах Дней культуры Азербайджана состоялся "Вечер азербайджанской музыки".

Как сообщает Report, на музыкальном вечере, организованном Фондом Гейдара Алиева, присутствовали известные общественно-политические деятели Франции, руководство города Канны и другие влиятельные лица.

Участники мероприятия сначала ознакомились с фотовыставкой, посвященной первым Европейским играм "Баку-2015". На выставке наряду с кадрами с церемоний открытия и закрытия первых Европейских игр, вниманию посетителей предложены наиболее интересные моменты различных спортивных состязаний. Гостям также были представлены издания Фонда Гейдара Алиева об Азербайджане.

Ведущий проходящего во Дворце фестивалей в Каннах "Вечера азербайджанской музыки" подробно проинформировал о нашей стране, ее древней и богатой культуре, искусстве и музыке. Заместитель мэра города Канны, президент Каннского Дворца фестивалей госпожа Анн Рекс подчеркнула значение этого мероприятия. Сказав, что "принимать у себя Азербайджан – большая честь для города Канны", заместитель мэра города отметила, что уже в третий раз в Каннах на очень высоком уровне представлены культура и искусство Азербайджана. Анн Рекс сообщила, что наша страна организовывает культурные мероприятия в Каннах на очень высоком уровне. И это вызывает большой интерес у жителей и гостей города.

Президент Ассоциации друзей Азербайджана Жан-Франсуа Мансель, напомнив о своем визите в нашу страну, отметил, что наряду с выгодным геостратегическим положением, Азербайджан – очень толерантная страна. Жан-Франсуа Мансель также рассказал о нагорно-карабахском конфликте, сказав, что Армения оккупировала азербайджанские земли. Президент Ассоциации друзей Франции, говоря об организованных Фондом Гейдара Алиева циклах мероприятий во Франции, подчеркнул, что в этом году в Гяндже состоится первое заседание Французско-азербайджанского форума межрегионального сотрудничества.

Затем состоялась концертная программа.

В концерте с участием популярного джазмена, пианиста Эмиля Афрасияба и его джаз-группы, а также мастеров искусств Азербайджана прозвучали произведения в стиле этно-джаза.

Фонд Гейдара Алиева реализует важные проекты, направленные на популяризацию в мире древней и богатой культуры Азербайджана. С этой целью проводятся мероприятия в различных странах, организовываются подобные вечера и концертные программы. Фонд Гейдара Алиева, выполняющий важную работу по пропаганде нашей культуры и искусства во Франции и ее регионах, уже третий год организовывает Дни культуры Азербайджана в городе Канны, который посещают сотни тысяч туристов. Эти мероприятия являются составной частью работ, проводимых Фондом для пропаганды во всем мире уникальных культурных ценностей Азербайджана.

На вечере состоялись интересные выступления, которые нашли путь к сердцу каждого из присутствующих во Дворце фестивалей и были встречены продолжительными аплодисментами.

Вечер в очередной раз доказал, что в Каннах с большим успехом проходят мероприятия Фонда Гейдара Алиева по популяризации азербайджанской культуры.