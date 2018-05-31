В Дагестане проходит Неделя азербайджанской культуры

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Театре поэзии Махачкалы открылась неделя азербайджанской поэтической, музыкальной и театральной культуры, cообщает Report со ссылкой на "РИА Дагестан".

В рамках мероприятия Азербайджанский государственный драматический театр показал комедийный спектакль "Хиджран", поставленный режиссером, заслуженным работником культуры Дагестана Ягут Хандадашевой по пьесе азербайджанского драматурга Сабит Рахмана.

Директор Театра поэзии Елена Гарунова подчеркнула, что Азербайджан – самый близкий сосед, с которым Дагестан связан неразрывными узами.

"Это очень теплые, радушные люди, которые создают прекрасные театральные постановки, великолепную поэзию, замечательную, талантливую музыку. Вчера в Махачкале прошло мероприятие, посвященное столетию образования Азербайджана, и в ближайшие дни в Театре поэзии мы сможем насладиться лучшими произведениями профессионального искусства азербайджанского народа", - отметила директор театра.

Отметим, что Неделя азербайджанской поэтической, музыкальной, театральной культуры продолжится 31 мая концертом и встречей с участниками дербентского литературного объединения "Гюлистан".