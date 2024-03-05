В Центре Гейдара Алиева прошла выставка художников из тюркских стран "Томрис"

В Центре Гейдара Алиева 5 марта была организована международная выставка художников тюркского мира "Томрис".

В Центре Гейдара Алиева 5 марта была организована международная выставка художников тюркского мира "Томрис".

Как сообщает Report , мероприятие было организовано Министерством культуры Азербайджанской Республики совместно с Центром Гейдара Алиева и Международной организацией тюркской культуры – ТЮРКСОЙ.

Цель выставки – передать через изобразительное искусство образ правительницы Массагетов Томрис, которая является одной из выдающихся представительниц древней азербайджано-тюркской государственности, символом героизма и справедливости.

В мероприятии приняли участие государственные и правительственные лица, депутаты, представители Минкультуры, известные деятели культуры и искусства, а также другие гости. На выставке представлены работы около 20 художников из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Выступая на церемонии открытия, заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова отметила, что Томрис, считающаяся исторической личностью, является одной из центральных фигур тюркского мира.

"Томрис – иконическая фигура искусства как Запада, так и Востока. К ее образу, который воссоздан в трудах Геродота, обращались великие мастера эпохи Возрождения. Хотя тюркские художники, писатели и другие деятели искусств обращались к образу Томрис в XX столетии, сегодня он, тем не менее, обрел новое видение, новый цвет", – сказала заместитель министра.

По ее словам, нынешняя выставка отражает различные подходы и различные художественные стили в изображении Томрис.

"Томрис сочетает в себе черты правительницы, полководца и, в то же время, женщины, матери. Она занимает особое место в тюркской истории и культуре", – добавила С.Юсифова.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев отметил, что выставка, которая посвящена Томрис, первой женщине – правительнице и полководцу, и которая проходит в преддверии 8 Марта – Международного женского дня, призвана подчеркнуть значение, которое придается народами тюркского мира женщине.

"О Томрис написано много исторических произведений, в кино и театре создан ее образ. Она привлекала большое внимание как мировых, так и тюркских художников, обогатила наше культурное наследие. Открытие нынешней выставки в Азербайджане представляет особое значение. Согласно сведениям, полученным нами из исторических источников, Томрис Хатун жила на этих землях и была первой женщиной – правительницей тюркского мира", – сказал генеральный секретарь.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, в свою очередь, сказала, что произведения современных художников отражают наше общее наследие, наших героев, нашу историю и традиции. Она подчеркнула, что проведение таких мероприятий способствует наведению мостов между тюркскими народами, имеющими общие корни.

Своими мыслями о выставке поделились член Союза художников Казахстана Ботагоз Толеш, главный редактор газеты "Эдебийят" Азер Туран, первый заместитель председателя Союза художников Азербайджана, народный художник Салхаб Мамедов, народный художник Сакит Мамедов.

После выступлений от имени ТЮРКСОЙ были вручены награды художникам, работы которых представлены на выставке. Министерство культуры Азербайджана было удостоено специальной премии ТЮРКСОЙ.

Затем гости ознакомились с выставкой.