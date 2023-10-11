В Центре Гейдара Алиева представили фильм Михаила Гусмана "Сердце лидера"

10 октября в Центре Гейдара Алиева состоялась презентация документального фильма "Сердце лидера".

10 октября в Центре Гейдара Алиева состоялась презентация документального фильма "Сердце лидера".

Как сообщает Report, фильм первого заместителя генерального директора Информационного агентства ТАСС, заслуженного журналиста РФ Михаила Гусмана посвящен 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

В своем выступлении перед показом фильма Михаил Гусман подчеркнул, что этот год неразрывно связан с именем великого лидера Гейдара Алиева и его столетним юбилеем: "10 октября - особенный день. Ровно 30 лет назад, 10 октября 1993 года, Гейдар Алиев принял присягу в качестве президента независимого Азербайджана. Он фактически спас страну, которая в то время находилась в тяжелейшем положении".

Михаил Гусман рассказал и о том, почему фильм получил такое название: "Фильм называется "Сердце лидера", так как всю свою жизнь Гейдар Алиев работал, не щадя своего сердца, и всецело посвятил себя родному народу. Очень символично отмечать еще одну дату - 15 октября, когда Ильхам Гейдар оглу одержал уверенную победу на выборах 2003 года".