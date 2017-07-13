В Будапеште состоялся концерт азербайджанской и норвежской музыки

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в Венгрии состоялся концерт выпускницы Бакинской музыкальной академии, норвежского учебного заведения Grieg Academy Хумай Гасымзаде (фортепиано) и выпускницы Бакинской музыкальной академии Жали Алиевой (виолончель).

Как сообщили Report в посольстве, концерт был организован посольствами Азербайджана и Норвегии.

Здесь прозвучали произведения азербайджанских и норвежских композиторов.

Выступивший на мероприятии посол Вилаят Гулиев коснулся азербайджано-норвежских связей, отметил важность подобных мероприятий в пропаганде обладающих древней историей азербайджанской культуры и искусства.

В своем выступлении посол Норвегии Олав Берстад отметил, что 15 лет назад работал в посольстве Норвегии в Азербайджане и за время деятельности ему представилась возможность более близко ознакомиться с богатой азербайджанской культурой и искусством.

До начала концерта исполнители минутой молчания почтили память двухлетней Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Аллахвердиевой, погибших в результате очередной провокации вооруженных сил Армении 4 июля.

Затем прозвучали отрывки из произведений Эдварда Грига, Фикрета Амирова, других классических и современных композиторов.