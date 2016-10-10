В Баку впервые пройдет фестиваль польского кино "Висла"

10 октября, 2016 12:45

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ С 13 по 19 октября в Баку пройдет фестиваль польского кино "Висла" Как сообщили Report в пресс-службе посольства Польши в Азербайджане, бакинский зритель сможет посмотреть 6 польских фильмов: "Анатомия жестокости", "Мои дочки телки", "Книга жизни", "Химия", "Чужое небо", "Вес Троянского коня". Демонстрация фильмов пройдет в кинотеатре The Landmark Cinema 13-19 октября (за исключением 17 октября). Фестиваль проводится в Азербайджане впервые.