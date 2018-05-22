В Баку состоялось открытие выставки "Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства"

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "Золотой человек" имеет огромное культурно- историческое значение для всего тюркского мира.

Как передает Report, об этом журналистам на пресс- конференции, посвященной открытию выставки Нацмузея истории Казахстана "Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства", заявил доктор исторических наук Зейнолла Самашев.

Он отметил, что необходимо беречь и сохранять культурное наследие для воспитания будущих поколений.

"При находке экспоната "Золотой человек" были также обнаружены древнетюркские рунические письмена, что говорит о богатом культурном и историческом наследии наших народов",- отметил он.

Напомним, сегодня Национальный музей истории Азербайджана совместно с Нацмузеем Казахстана открывает выставку "Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства", посвященной истории казахского народа.

Цель выставки, реализуемой в рамках международного выставочного проекта "Шествие Золотого человека по музеям мира" - ознакомление азербайджанцев с культурным наследием Великого степного пояса Евразии раннего железа.

Главным экспонатом выставки является "Золотой человек", найденный в 1969 году в кургане Иссык в 50 километрах восточнее Алматы археологической экспедицией под руководством известного казахстанского археолога Кемаля Акишева. Все украшения костюма и головного убора вождя лежали непотревоженными в той последовательности, в которой они были нашиты на одежду. Сегодня "Золотой человек" известен всему миру и является символом Казахстана.