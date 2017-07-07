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    В Баку состоялось открытие фотовыставки, посвященной двум известным мексиканским художникам

    Всего были представлены 96 фотографий , отражающих историю любви и творчества Фриды Кало и Диего Ривере

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Баку состоялось открытие фотовыставки, посвященной жизни двух всемирно известных мексиканских художников XX века - Фриды Кало и Диего Ривере.

    Как сообщает Report, на выставке под названием "Улыбка посреди дороги" были представлены 96 фотографий, отражающих  историю любви и творчества жизни двух знаменитых художников, различные периоды их жизни, знаменательные события.

    На открытии выставки выступил посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини. 

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