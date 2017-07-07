В Баку состоялось открытие фотовыставки, посвященной двум известным мексиканским художникам

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Баку состоялось открытие фотовыставки, посвященной жизни двух всемирно известных мексиканских художников XX века - Фриды Кало и Диего Ривере.

Как сообщает Report, на выставке под названием "Улыбка посреди дороги" были представлены 96 фотографий, отражающих историю любви и творчества жизни двух знаменитых художников, различные периоды их жизни, знаменательные события.

На открытии выставки выступил посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.