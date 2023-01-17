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В Баку состоится международная выставка-ярмарка женщин-ремесленниц тюркских стран

В Баку состоится международная выставка-ярмарка женщин-ремесленниц тюркских стран Между Азербайджаном и Узбекистаном достигнута договоренность о совместной подготовке и проведении в начале апреля в Баку международной выставки-ярмарки женщин-ремесленниц тюркских стран.
Kультурная политика
17 января 2023 г. 16:10
В Баку состоится международная выставка-ярмарка женщин-ремесленниц тюркских стран

Между Азербайджаном и Узбекистаном достигнута договоренность о совместной подготовке и проведении в начале апреля в Баку международной выставки-ярмарки женщин-ремесленниц тюркских стран.

Как передает Report, об этом сообщает узбекистанское агентство "Дунё".

Решение об этом было принято в ходе онлайн-переговоров начальника управления по Наманганской области Ассоциации "Хунарманд" Зохиджона Валиева с исполнительным директором Ассоциации женщин Азербайджана Розой Зариф на предмет установления взаимовыгодного сотрудничества в области ремесленничества.

В программу данного мероприятия планируется включить ознакомление населения Азербайджана с культурой и традициями участников данного мероприятия, а также проведение В2В-встреч членов делегаций.

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Версия на азербайджанском языке Türk ölkələri qadın sənətkarlarının sərgi-yarmarkası keçiriləcək

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