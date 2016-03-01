Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В марте в Баку состоится фестиваль французской кухни "Goût de France/Good France 2016". Как сообщает Report со ссылкой на посольство Франции, с 15 марта блюда французской кухни можно будет продегустировать и приобрести в трех ресторанах в Азербайджане, состоятся кулинарные презентации c участием шеф-поваров из Франции.

Отметим, что подобное мероприятие проводится в Азербайджане во второй раз.

Традицию проведения подобного кулинарного фестиваля в ряде стран мира заложил бывший министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в 2015 году.

Отметим, что фестиваль французской кухни будет организован на 5 континентах 150 посольствами Франции по всему миру.