В Баку пройдет Фестиваль чая и кофе

В бакинском ресторане "Passage 1901" пройдет II Бакинский фестиваль чая и кофе, сообщает Report со ссылкой на посольство Колумбии.

В диппредставительстве уточнили, что вкус настоящего колумбийского кофе жители и гости азербайджанской столицы смогут попробовать 24 января на церемонии открытия мероприятия в 11:00, а также 25 января в 15:00 от профессионального бариста.

Отметим, что фестиваль продлится до 26 января, принять участие в фестивале можно с 10 утра до 6 вечера, вход на мероприятие бесплатный.