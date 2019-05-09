В Баку простились с народным артистом Азербайджана Арифом Меликовым - ОБНОВЛЕНО

В Баку завершилась церемония прощания с выдающимся композитором Арифом Меликовым.

Как сообщает Report, траурная процессия направилась к I аллее Почетного захоронения, где А. Меликов будет предан земле.

*** 15:20

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии прощания с выдающимся композитором Арифом Меликовым.

Как сообщает Report, церемония прощания проходит в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

В ней также принимают участие глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, министр культуры Абульфас Гараев, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев.

Отметим, что Ариф Меликов будет предан земле сегодня в I аллее Почетного захоронения.