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    В Баку пройдет выставка молодых фотографов "Неизвестный Казахстан"

    Вниманию зрителей будут представлены 40 наиболее ярких и эффектных фоторабот о Казахстане

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоится открытие фотопроекта "Неизвестный Казахстан", организованный Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации при поддержке посольства Казахстана в Азербайджане.

    Как сообщили "Report" в посольстве Казахстана в Баку, выставка пройдет 8 декабря в рамках проведения официального приема по случаю дня независимости Казахстана, а также 9 декабря в Азербайджанской государственной академии художеств.

    Вниманию зрителей будут представлены 40 наиболее ярких и эффектных фоторабот.

    В целом, проект представляет собой более 3 000 уникальных кадров малоизвестных уголков Казахстана, куда порой не ступала нога человека. 

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