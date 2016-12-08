В Баку пройдет выставка молодых фотографов "Неизвестный Казахстан"

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоится открытие фотопроекта "Неизвестный Казахстан", организованный Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации при поддержке посольства Казахстана в Азербайджане.

Как сообщили "Report" в посольстве Казахстана в Баку, выставка пройдет 8 декабря в рамках проведения официального приема по случаю дня независимости Казахстана, а также 9 декабря в Азербайджанской государственной академии художеств.

Вниманию зрителей будут представлены 40 наиболее ярких и эффектных фоторабот.

В целом, проект представляет собой более 3 000 уникальных кадров малоизвестных уголков Казахстана, куда порой не ступала нога человека.