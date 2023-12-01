В Баку пройдет VIII Международная неделя итальянской кухни

С 3 по 9 декабря в Баку пройдет VIII Международная неделя итальянской кухни.

С 3 по 9 декабря в Баку пройдет VIII Международная неделя итальянской кухни.

Как сообщает Report, об этом сообщили на пресс-конференции, организованной посольством Италии в Азербайджане.

Мероприятия в рамках недели будут организованы при сотрудничестве посольства Италии в Азербайджане и торгового агентства ICE-Italia.

Известный итальянский шеф-повар Пино Кутайя выступит с необычной программой и рядом интересных мероприятий. 6 декабря в 12:00 на совместном мероприятии с Dinamo Hotel Baku он проведет мастер-класс по рецепту "Il cannolo siciliano di melanzane"(Сицилийский канноло из баклажанов).

Кроме того, 5 и 6 декабря в Dinamo Hotel Baku запланированы два ужина по специальному меню шеф-повара для глав государственных учреждений, политиков и дипломатов, высокопоставленных официальных лиц, различных предпринимателей и др.