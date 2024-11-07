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В Швеции состоялась презентация документального фильма "Следы Ноя", снятого в Нахчыване

В Швеции состоялась презентация документального фильма "Следы Ноя", снятого в Нахчыване В столице Швеции Стокгольме состоялась премьера документального фильма "Следы Ноя" известного шведского фотографа и режиссера Микаэля Силкеберга.
Kультурная политика
7 ноября 2024 г. 14:02
В Швеции состоялась презентация документального фильма Следы Ноя, снятого в Нахчыване

В столице Швеции Стокгольме состоялась премьера документального фильма "Следы Ноя" известного шведского фотографа и режиссера Микаэля Силкеберга.

Как сообщает европейское бюро Report, показ состоялся в рамках мероприятия, посвященного Дню Победы Азербайджана и 100-летию Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Съемки картины проходили в Нахчыване, фильм рассказывает о его древней истории и легенде о том, как ковчег Ноя причалил к горе Гемигая.

Посол Азербайджана в Швеции Заур Ахмедов сообщил, что это третий фильм Силкеберга, посвященный Азербайджану. Два других фильма - "Легенда о Харыбюльбюль" и "Код Одина" - будут показаны в четверг, 7 ноября, в Париже.

Отметим, что в мероприятии приняли участие более ста человек, включая аккредитованных в Швеции дипломатов разных стран, представителей диаспоры, местных СМИ и иностранных гостей.

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Версия на азербайджанском языке İsveçdə "Nuhun izləri" sənədli filminin təqdimatı olub

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