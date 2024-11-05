В Баку открылась выставка "Выдающиеся женщины Польши"

В Баку при поддержке посольства Польши в Азербайджане состоялось открытие выставки "Выдающиеся женщины Польши" .

В Баку при поддержке посольства Польши в Азербайджане состоялось открытие выставки "Выдающиеся женщины Польши".

Как сообщает Report, на открытии мероприятия с приветственной речью выступил временно исполняющей обязанности посла Михал Гречило.

Он отметил, что проведение выставки о польских женщинах, оставивших значительный след в истории страны, позволит ближе познакомить азербайджанцев с польской культурой.

Гречило также вкратце рассказал истории этих женщин, подчеркнув их значимый вклад в формирование нынешнего поколения польского народа.