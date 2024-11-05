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В Баку открылась выставка "Выдающиеся женщины Польши"

В Баку открылась выставка "Выдающиеся женщины Польши" В Баку при поддержке посольства Польши в Азербайджане состоялось открытие выставки "Выдающиеся женщины Польши" .
Kультурная политика
5 ноября 2024 г. 19:43
В Баку открылась выставка Выдающиеся женщины Польши

В Баку при поддержке посольства Польши в Азербайджане состоялось открытие выставки "Выдающиеся женщины Польши".

Как сообщает Report, на открытии мероприятия с приветственной речью выступил временно исполняющей обязанности посла Михал Гречило.

Он отметил, что проведение выставки о польских женщинах, оставивших значительный след в истории страны, позволит ближе познакомить азербайджанцев с польской культурой.

Гречило также вкратце рассказал истории этих женщин, подчеркнув их значимый вклад в формирование нынешнего поколения польского народа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Polşanın görkəmli qadınları” sərgisi açılıb

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