В Баку открылась выставка “Шепчущий лес - наука о звуке"

В Баку при поддержке Посольства Латвии в Азербайджане открылась выставка азербайджанской художницы Эльнары Насирли “Шепчущий лес - наука о звуке".

В Баку при поддержке Посольства Латвии в Азербайджане открылась выставка азербайджанской художницы Эльнары Насирли “Шепчущий лес - наука о звуке".

Как сообщает Report, на мероприятии с приветственной речью выступил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя.

По словам дипломата, основная идея - это применение креативного подхода к искусству, поскольку оно всегда идет на шаг вперед человечества.

Основной целью выставки является демонстрация богатого биоразнообразия лесов Латвии и Азербайджана при помощи музыки и инновационных звуковых технологий, основанных на звучании местных видов растений.

Организаторы выставки отмечают, что “Шепчущий лес” - это инсталляция, ориентированная на конкретные ландшафты, в которой органично сочетается искусство, технологии и экологический диалог.

Посол также выразил благодарность правительству Азербайджана за поддержку кандидатуры Латвии для участия в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в 2026-27 году.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов в ходе выступления отметил, что Азербайджан является страной, придающей большое значение решению проблемы изменения климата, и доказательством этого является проведение в стране глобальной конференции COP29.

Отметим, что выставка будет открыта с 8 ноября 2024 года по 1 февраля 2025 года в Gazelli Art House.



Фото: Мухаммед Агаев