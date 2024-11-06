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В Ичеришехере открылась выставка "Гурама Арт: ЭКО-инсталляция"

В Ичеришехере открылась выставка "Гурама Арт: ЭКО-инсталляция" В Ичеришехере состоялось открытие выставки "Гурама Арт: ЭКО-инсталляция", представляющей возможности современной инсталляции.
Kультурная политика
6 ноября 2024 г. 17:13
В Ичеришехере открылась выставка Гурама Арт: ЭКО-инсталляция

В Ичеришехере состоялось открытие выставки "Гурама Арт: ЭКО-инсталляция", представляющей возможности современной инсталляции.

Как сообщает Report, выставка организована в поддержку международной конференции COP29, которая пройдет в Баку.

Руководитель аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Интигам Бабаев рассказал, что представленные на выставке инсталляции отражают тему защиты окружающей среды: "Выставка символизирует эффективное использование ресурсов, уважение к природе и человечеству, а также пропагандирует философию нулевых отходов".

На выставке, которая продлится до 30 ноября, представлены инсталляции на экологическую и философскую тематику, созданные отечественными и зарубежными художниками-инсталляторами.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİçərişəhərdə “Qurama Art: EKO İnstalyasiya” sərgisi açılıb

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