В Ичеришехере открылась выставка "Гурама Арт: ЭКО-инсталляция"

В Ичеришехере состоялось открытие выставки "Гурама Арт: ЭКО-инсталляция", представляющей возможности современной инсталляции.

В Ичеришехере состоялось открытие выставки "Гурама Арт: ЭКО-инсталляция", представляющей возможности современной инсталляции.

Как сообщает Report, выставка организована в поддержку международной конференции COP29, которая пройдет в Баку.

Руководитель аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Интигам Бабаев рассказал, что представленные на выставке инсталляции отражают тему защиты окружающей среды: "Выставка символизирует эффективное использование ресурсов, уважение к природе и человечеству, а также пропагандирует философию нулевых отходов".

На выставке, которая продлится до 30 ноября, представлены инсталляции на экологическую и философскую тематику, созданные отечественными и зарубежными художниками-инсталляторами.