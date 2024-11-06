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Представительство ЕС организовало в Баку фотовыставку "Вода объединяет нас всех"

Представительство ЕС организовало в Баку фотовыставку "Вода объединяет нас всех" В Баку состоялось открытие фотовыставки "Вода объединяет нас всех", организованной представительством ЕС в Баку совместно с посольствами стран Евросоюза.
Kультурная политика
6 ноября 2024 г. 17:43
Представительство ЕС организовало в Баку фотовыставку Вода объединяет нас всех

В Баку состоялось открытие фотовыставки "Вода объединяет нас всех", организованной представительством ЕС в Азербайджане совместно с посольствами стран Евросоюза.

Как сообщает Report, выставка проводится в рамках фестиваля FantazEU-2024.

Тема выставки связана с одной из инициатив, предложенных Азербайджаном в рамках председательства на предстоящей конференции COP29.

В открытии мероприятия приняли участие посол Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко, представители посольств стран ЕС и другие официальные лица.

"Эта фотовыставка одновременно является и открывающим мероприятием фестиваля FantazEU, который в этом году проводится уже в пятый раз. Целью FantazEU является объединить государства-члены Европейского Союза и Азербайджан. Это один из способов наладить взаимопонимание в культурной сфере, что способствует укреплению нашего партнерства", - заявил Михалко.

Посольства Австрии, Бельгии, Хорватии, Чехии, Франции, Венгрии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии и Швеции предоставили фотографии, на которых изображены захватывающие виды воды в природе, а также потрясающие фонтаны, украшающие европейские города.

Выставка "Вода объединяет нас всех" открыта для посетителей до 10 ноября.

Лала Минасазова

ФОТО: Эхтирам Джабиев

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Версия на азербайджанском языке ФотоAİ Nümayəndəliyi Bakıda "Bizi birləşdirən su" adlı fotosərgi təşkil edib

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