Вступление Узбекистана в Фонд Тюркской Культуры и Наследия укрепит связи между тюркскими народами

Фонд Тюркской Культуры и Наследия (ФТКН) за период своей деятельности реализовал множество проектов, связанных с Узбекистаном, являющемся неотъемлемой частью Тюркского мира.

Фонд Тюркской Культуры и Наследия (ФТКН) за период своей деятельности реализовал множество проектов, связанных с Узбекистаном, являющемся неотъемлемой частью Тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Фонда в связи с заявлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о готовности стать полноправным членом ФТКН.

«Фонд Тюркской Культуры и Наследия выражает глубокую признательность Президенту Республики Узбекистан Его Превосходительству господину Шавкату Мирзиёеву за оказанное доверие и хотим подчеркнуть, что данная инициатива является высокой честью для нас.

Реализация данной инициативы Президента Узбекистана способствует еще большему укреплению братских уз между тюркскими народами, обладающими общей культурой, богатым наследием и многовековой историей, а также расширению сотрудничества между Фондом Тюркской Культуры и Наследия и Тюркскими странами в направлении изучения, сохранения и продвижения наших культурных ценностей», - отмечается в сообщении.

Ш.Мирзиёев выступил с данной инициативой на 11-ом Саммите Организации Тюркских Государств, прошедшем в Бишкеке.

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция являются странами-учредителями Фонда Тюркской Культуры и Наследия, а Венгрия – страной-наблюдателем.