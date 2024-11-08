О нас

Вступление Узбекистана в Фонд Тюркской Культуры и Наследия укрепит связи между тюркскими народами

Вступление Узбекистана в Фонд Тюркской Культуры и Наследия укрепит связи между тюркскими народами Фонд Тюркской Культуры и Наследия (ФТКН) за период своей деятельности реализовал множество проектов, связанных с Узбекистаном, являющемся неотъемлемой частью Тюркского мира.
Kультурная политика
8 ноября 2024 г. 17:17
Вступление Узбекистана в Фонд Тюркской Культуры и Наследия укрепит связи между тюркскими народами

Фонд Тюркской Культуры и Наследия (ФТКН) за период своей деятельности реализовал множество проектов, связанных с Узбекистаном, являющемся неотъемлемой частью Тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Фонда в связи с заявлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о готовности стать полноправным членом ФТКН.

«Фонд Тюркской Культуры и Наследия выражает глубокую признательность Президенту Республики Узбекистан Его Превосходительству господину Шавкату Мирзиёеву за оказанное доверие и хотим подчеркнуть, что данная инициатива является высокой честью для нас.

Реализация данной инициативы Президента Узбекистана способствует еще большему укреплению братских уз между тюркскими народами, обладающими общей культурой, богатым наследием и многовековой историей, а также расширению сотрудничества между Фондом Тюркской Культуры и Наследия и Тюркскими странами в направлении изучения, сохранения и продвижения наших культурных ценностей», - отмечается в сообщении.

Ш.Мирзиёев выступил с данной инициативой на 11-ом Саммите Организации Тюркских Государств, прошедшем в Бишкеке.

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция являются странами-учредителями Фонда Тюркской Культуры и Наследия, а Венгрия – страной-наблюдателем.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Özbəkistanın Türk Mədəniyyəti və İrsi Fonduna daxil olması türk xalqları arasında əlaqələri möhkəmləndirəcək
Версия на английском языке Uzbekistan's entry into Turkic Culture and Heritage Foundation to strengthen ties between Turkic peoples

Экслюзивные новости

Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
4 ноября 2024 г. 10:00
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
2 ноября 2024 г. 12:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi