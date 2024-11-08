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В Париже прошел День национального кино Азербайджана

В Париже прошел День национального кино Азербайджана В столице Франции Париже, прошел День национального кино Азербайджана.
Kультурная политика
8 ноября 2024 г. 04:25
В Париже прошел День национального кино Азербайджана

В столице Франции Париже, прошел День национального кино Азербайджана.

Как сообщает местное бюро Report, мероприятие состоялось в рамках 2-го Международного кинофестиваля "Кино Наследие" в парижском кинотеатре Rex при поддержке Посольства Азербайджана во Франции, Постоянного представительства при ЮНЕСКО и Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО. В мероприятии приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, постоянный представитель при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, шведский фотограф и режиссер Микаэль Силькебек, а также другие гости.

На фестивале Азербайджан был представлен документальными фильмами "Легенда о Хары-бюльбюль" и "Код Одина", снятыми Микаэлем Силкебергом при поддержке Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО и Посольства Азербайджана в Швеции.

Выступая на мероприятии, Эльман Абдуллаев отметил, что харыбюльбюль считается символом памяти павших воинах Второй Карабахской войны и символом победы Азербайджанской армии.

Режиссер фильма Микаэль Силкеберг в своем выступлении рассказал о своем особом интересе к культуре тюркских народов и поделился с гостями информацией о процессе съемок фильмов.

"Легенда о Хары-бюльбюль" - первый документальный фильм, снятый после освобождения музыкальной столицы Азербайджана, города Шуша. Он повествует об исторической значимости города и его богатом культурном наследии. В фильме также упоминается символическая роль цветка харыбюльбюль, ставшего символом победы и свободы.

Фильм "Код Одина", показанный в рамках фестиваля, рассказывает о древних связях между Азербайджаном и скандинавскими странами. В нем содержится информация о визите известного норвежского ученого и путешественника Тура Хейердала в Азербайджан и его встречах с Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, в ходе которых обсуждались важные аспекты этих связей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFransada Azərbaycanın Milli Film Günü keçirilib

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