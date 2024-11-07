Фонд тюркской культуры и наследия разрабатываем каталог тюркского культурного наследия

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова выступила на 11-м заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке.

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова выступила на 11-м заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке.



Как сообщили Report в Фонде, в заседании участвовали министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, Казахстана Мурат Нуртлеу, Турции Хакан Фидан, Узбекистана Бахтиёр Саидов, Венгрии Петер Сийярто, председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым и др.



В своем выступлении Актоты Раимкулова рассказала о деятельности Фонда, об активном выполнении задач, поставленных главами тюркских государств, Советом министров иностранных дел и изложенных в стратегических документах.

"Следуя директивам декларации Астанинского саммита, мы успешно завершили реконструкцию и музеефикацию дома-музея Алыкула Осмонова в Бишкеке. Руководствуясь концепцией "Тюркский мир – 2040" и инициативой "TURKTIME", в настоящее время мы разрабатываем каталог тюркского культурного наследия, мы также способствовали демонстрации богатства нашей древней культуры, поддержав проведение пятых Всемирных игр кочевников в Астане. В сотрудничестве с такими братскими организациями, как ТЮРКСОЙ и Тюркская академия, мы поддержали проведение Международной конференции по исследованию и сохранению исторического и культурного наследия тюркского мира с точки зрения ЮНЕСКО. В настоящее время мы сотрудничаем со странами-членами по введению многонациональных номинаций для Гурамы (Курак) и тюркских эпосов", - сказала она.

По ее словам, Фонд также расширяет цифровое взаимодействие с помощью YouTube-канала TurkDiscovery, который покорил аудиторию своим высококачественным образовательным контентом.

"ЮНЕСКО посвятила 2024-2025 годы одному из ключевых произведений тюркской истории - "Дивани лугат ат-Тюрк" Махмуда Кашгари. В поддержку этой инициативы мы организуем Международную выставку, которая будет представлена в странах тюркского мира в течение 2025 года. Также к концу года мы планируем провести научную конференцию в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, посвященные этой значимой работе", - сказала она.