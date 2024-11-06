В Анкаре состоялся показ фильма "Старые чемоданы" о Карабахской войне

В Анкаре состоялась премьера фильма "Старые чемоданы", повествующего о Первой и Второй Карабахских войнах.

В Анкаре состоялась премьера фильма "Старые чемоданы", повествующего о Первой и Второй Карабахских войнах.

Как передает анкарское бюро Report, показ фильма прошел в Центральном историческом зале Симфонического оркестра при Администрации президента Турции.

Отметим, что сюжет фильма "Старые чемоданы" основан на боевом пути женщин-героинь Первой и Второй Карабахских войн.

Режиссер-постановщик полнометражного художественного фильма - Саида Ахвердиева, автор сценария - Севда Султанова, оператор-постановщик - Шахмар Сафароглу, режиссер монтажа - Рза Алмаси Паргу, художник-постановщик - Афшан Асадова, композитор - Вюгар Джамалзаде, главный продюсер - Пярвин Исмаилова, исполнительные продюсеры - Кямаля Нахметова и Ниджат Мамедов, редактор - Гамида Рустамова.

В фильме снялись народные артисты Мамед Сафа, Парвана Гурбанова, заслуженные артисты Гюльзар Гурбанова, Шафаг Алиева, Насиба Эльдарова, актеры Земфира Абдулсамедова, Зюмрюд Гасымова, Ульвия Алиева, Зульфия Гурбанова, Зарина Гурбанова, Айгюн Фатуллаева, Тюркай Джафарли, Кёнуль Гасымова, Самими Фархад, Агиль М.Гулиев, Намиг Агаев, Вюгар Гаджиев, Джаваншир Магеррамов, Расмия Нурмамедова, Гызылгюль Гулиева и другие.

Кроме того, в съемках приняли участие участники Второй Карабахской войны, военнослужащие Пограничных войск, а также талантливые люди с ограниченными возможностями здоровья.

Исполнитель главной роли Мамед Сафа в комментарии Report сказал, что в фильме дано кинематографическое описание Ходжалинского геноцида и в целом боли войны.

Режиссер-постановщик фильма Саида Ахвердиева сказала, что кинокартина впервые была показана в Турции при поддержке ряда организаторов, а также профессора Айгюн Аттар.

Фильм был снят в 2021 году.