В Баку пройдет первый фестиваль латиноамериканской музыки - ФОТО

В Баку пройдет первый фестиваль латиноамериканской музыки.

Как сообщает Report, фестиваль пройдет с 30 мая по 9 июня.

"Баку очень красочный и мультикультуральный город, где происходит много интересного. Для нас было очень интересно внести свой вклад в это разнообразие. Это будет первый фестиваль латиноамериканской музыки. И мы надеемся расширить его масштаб в будущем", - сказал один из организаторов фестиваля Клаудио Франко.

Фестивалю будет дан старт с шоу на станции метро Ичеришехер 30 мая. 5 июня также будет показано второе шоу.

Основными днями фестиваля будут 6, 7 и 8 июня. В эти дни будут показаны грандиозные шоу латиноамериканской музыки на берегу моря.

Кроме того, 4, 5 и 6 июня в YARAT будут организованы мастер-классы по латиноамериканской музыке, вход на которые будет свободным.

Отметим, на фестиваль приедут мастера латиноамериканской музыки со всего мира.

Билеты на основные дни шоу можно приобрести на сайте iticket.az либо на месте.