В Баку предотвращено вмешательство в архитектуру исторического памятника

В Баку предотвращено вмешательство в архитектуру исторического памятника, владельцу объекта вынесено предупреждение.

В Баку предотвращено вмешательство в архитектуру исторического памятника, владельцу объекта вынесено предупреждение.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Фариз Гусейнли.

По его словам, было обнаружено вмешательство в памятник архитектуры местного значения под инвентарным номером 3350, расположенный по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Юсифа Мамедалиева 21: "Сотрудники Бакинского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры предотвратили факт вмешательства. На первом этаже исторического памятника была демонтирована ручная мойка, прикрепленная к фасадной части. В связи с допущенным нарушением владельцу объекта вынесено предупреждение. Еще раз призываем граждан бережно относиться к сохранению культурного наследия".