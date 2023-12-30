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В Баку предотвращено вмешательство в архитектуру исторического памятника

В Баку предотвращено вмешательство в архитектуру исторического памятника В Баку предотвращено вмешательство в архитектуру исторического памятника, владельцу объекта вынесено предупреждение.
Kультурная политика
30 декабря 2023 г. 12:01
В Баку предотвращено вмешательство в архитектуру исторического памятника

В Баку предотвращено вмешательство в архитектуру исторического памятника, владельцу объекта вынесено предупреждение.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Фариз Гусейнли.

По его словам, было обнаружено вмешательство в памятник архитектуры местного значения под инвентарным номером 3350, расположенный по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Юсифа Мамедалиева 21: "Сотрудники Бакинского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры предотвратили факт вмешательства. На первом этаже исторического памятника была демонтирована ручная мойка, прикрепленная к фасадной части. В связи с допущенным нарушением владельцу объекта вынесено предупреждение. Еще раз призываем граждан бережно относиться к сохранению культурного наследия".

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