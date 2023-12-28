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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
28 декабря 2023 г. 09:52
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2023)
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,62% - до 1,8888 маната, курс российского рубля - на 1,08% - до 0,0187 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8888

1 Российский рубль

0,0187

1 Австралийский доллар

1,1636

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5149

1 Бразильский реал

0,3518

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0926

100 Вон Республики Корея

0,1318

1 Чешская крона

0,0765

100 Чилийских песо

0,1925

1 Китайский юань

0,2388

1 Датская крона

0,2534

1 Грузинский лари

0,6311

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1775

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1711

1 Швейцарский франк

2,0236

1 Израильский шекель

0,4697

1 Канадский доллар

1,2875

1 Кувейтский динар

5,5376

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3679

1 Мексиканское песо

0,1005

1 Молдавский лей

0,0972

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1685

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4368

1 Сингапурский доллар

1,2901

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2808

1 Турецкая лира

0,0578

1 Тайваньский доллар

0,0557

1 Таджикский сомони

0,1554

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0450

100 Японских йен

1,2038

1 Новозеландский доллар

1,0789

Золото (1 унция)

3546,8375

Серебро (1 унция)

41,5344

Платина (1 унция)

1701,0455

Палладиум (1 унция)

1970,1385
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.12.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.12.2023)

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