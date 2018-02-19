В Баку отпраздновали Масленицу - ФОТО

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Праздничное мероприятие, посвященное проводам Масленицы, состоялось у Девичьей башни в Ичери Шехер.

Как сообщает Report, мероприятие организовала Ассоциация русской молодежи Азербайджана (АРМА).

"Отрадно, что в историческом центре Баку – крепости Ичери Шехер – Ассоциация русской молодежи Азербайджана организовала такое чудесное праздничное мероприятие, посвященное Масленице", - заявил на мероприятии руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Россия, депутат Милли Меджлиса Али Гусейнли.

Он отметил, что праздник наступления весны существует у многих народов.

"Масленица – это праздник восточнославянских народов, предвещающий наступление весны. Такие праздники существуют у многих народов, в том числе и у азербайджанцев", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что празднование Масленицы привлекло к себе внимание представителей различных народов, проживающих в Азербайджане, а также иностранных туристов.

По его словам, проживающие в Азербайджане русские сохраняют свои исторические ценности и самобытность, чему способствуют существующие в республике традиции толерантности и мультикультурализма.

В свою очередь председатель АРМА Роман Борискин подчеркнул, что ассоциация впервые так масштабно отмечает Масленицу в центре города при поддержке татарских и казацких диаспорских организаций, а также Историко-архитектурного заповедника "Ичери Шехер".

Глава организации указал, что в Азербайджане к русским всегда относились очень хорошо.

"Поэтому мы решили провести славянский праздник и пригласить на него азербайджанцев и представителей других народов, проживающих в нашей стране. Ведь общеизвестно, что русские всегда активно участвуют в празднике Новруз байрамы", - подчеркнул Р.Борискин.

От имени Русской общины (РО) Азербайджана собравшихся поздравил помощник председателя РО, депутата Милли Меджлиса Михаила Забелина Фирдоуси Джахангиров.

В концертной программе приняли участие Русский народный фольклорный ансамбль "Играй гармонь" им. Лимберга, Альфия, Марат Сулейманзаде, Ринат Алимов, Каргинов Дэвид, Магомедова Фатимат, Лекаев Шамиль, Сафаров Рамазан и другие. Пришедшие на праздник горожане отведали традиционные масленичные блины и выпечку, приготовленные поварами домашней кулинарии "Заюшка Хозяюшка".

Праздничные мероприятия были организованы при поддержке Русской общины Азербайджана, Историко-архитектурного заповедника "Ичери Шехер", Землячества казаков Азербайджана, Республиканского общества татарской культуры "Туган Тел", Центра татарской молодежи Азербайджана "ЯШЬЛЕК", Центра развития детей и молодежи №3 при министерстве образования Азербайджана, Культурного центра аварского общества.