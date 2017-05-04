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    В Баку отметят день рождения выдающегося индийского поэта Рабиндраната Тагора

    Будет организована культурная программа с исполнением индийских танцев и музыки

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Баку будет организована культурная программа с исполнением индийских танцев и музыки.

    Об этом Report сообщили в посольстве Индии в Азербайджане.

    Согласно информации, мероприятие приурочено ко дню рождения нобелевского лауреата, выдающегося индийского поэта и прозаика Рабиндраната Тагора.

    Мероприятие пройдет 5 мая в Азербайджанском университете языков. 

    Рабиндранат Тагор (7 мая 1861 - 7 августа 1941)  — индийский писатель, поэт, композитор, художник, общественный деятель. Его творчество сформировало литературу и музыку Бенгалии. Он стал первым среди неевропейцев, кто был удостоен Нобелевской премии по литературе (1913). 

    Тагор начал писать стихи в возрасте восьми лет. В шестнадцать лет он написал первые новеллы и драмы, опубликовал свои поэтические пробы под псевдонимом Солнечный Лев. Стихи Тагора сегодня являются гимнами Индии и Бангладеш.

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