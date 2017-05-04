В Баку отметят день рождения выдающегося индийского поэта Рабиндраната Тагора

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Баку будет организована культурная программа с исполнением индийских танцев и музыки.

Об этом Report сообщили в посольстве Индии в Азербайджане.

Согласно информации, мероприятие приурочено ко дню рождения нобелевского лауреата, выдающегося индийского поэта и прозаика Рабиндраната Тагора.

Мероприятие пройдет 5 мая в Азербайджанском университете языков.

Рабиндранат Тагор (7 мая 1861 - 7 августа 1941) — индийский писатель, поэт, композитор, художник, общественный деятель. Его творчество сформировало литературу и музыку Бенгалии. Он стал первым среди неевропейцев, кто был удостоен Нобелевской премии по литературе (1913).

Тагор начал писать стихи в возрасте восьми лет. В шестнадцать лет он написал первые новеллы и драмы, опубликовал свои поэтические пробы под псевдонимом Солнечный Лев. Стихи Тагора сегодня являются гимнами Индии и Бангладеш.