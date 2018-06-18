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    В Баку открылась фотовыставка, посвященная 55-летию полета Валентины Терешковой

    На выставке представлены архивные фотографии, отражающие этапы жизненного пути легендарной женщин

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка, посвященная 55-летию первого в мире полета женщины-космонавта Валентины Терешковой, передает Report со ссылкой на Россотрудничество.

    Напомним, что В.Терешкова отправилась в свой знаменитый полет 16 июня 1963 года и провела на орбите трое суток. Она стала десятым человеком, побывавшим в космосе, и до сих пор единственный женщиной, совершившей космический полет в одиночку.

    На выставке представлены архивные фотографии, отражающие этапы жизненного пути легендарной женщины: юношеские годы, период тренировок, во время космического полета, в кругу друзей, в отряде космонавтов и другие.

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