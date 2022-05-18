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В Баку открылась благотворительная выставка "Детям войны"

В Баку открылась благотворительная выставка "Детям войны" Все вырученные при продаже картин средства будут направлены на помощь детям, пострадавшим от войны в Украине
Kультурная политика
18 мая 2022 г. 19:00
В Баку открылась благотворительная выставка Детям войны

Посольство Украины организовало благотворительную выставку картин азербайджанских художников под названием "Детям войны".

Как передает Report, мероприятие открыл посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

“Украина сейчас переживает очень сложные времена в своей истории, защищает свой суверенитет и свободу. Для нас очень важна поддержка стран всего мира, также как поддержка нашего друга, стратегического партнера - Азербайджана", - заявил посол этой страны.

По его словам, Азербайджан уже предоставил тысячу тонн гуманитарной помощи Украине. "Регионы Азербайджана тоже присоединились к этой инициативе, они тоже присылают нам помощь. Мы видим, как круг помощи расширяется и что она идет от сердца азербайджанского народа" , - добавил украинский дипломат.

Все вырученные при продаже картин средства будут направлены на помощь детям, пострадавшим от войны в Украине.

Выставка продлится до 28 мая.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Müharibə uşaqlarına” xeyriyyə sərgisi açılıb
Версия на английском языке ФотоCharity exhibition “To Children of War” opens in Baku

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