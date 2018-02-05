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    В Азербайджане пройдут Дни франкофонии

    В связи с традиционным мероприятием посольство Франции и Французский институт в Азербайджане проводят конкурс на лучший логотип

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ С 30 марта по 15 апреля в Азербайджане пройдут Дни франкофонии - 2018, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Франции в Азербайджане. 

    В связи с традиционным мероприятием посольство Франции и Французский институт в Азербайджане проводят конкурс на лучший логотип Дней франкофонии. Желающие принять участие в конкурсе могут отправлять свои работы на francophonie@ifa.az до 25 февраля. 

    Дни франкофонии ежегодно проводятся в Баку весной. Франкофония объединяет людей, говорящих на французском языке. С 1970 года действует и организация с аналогичным названием, которая занимается сотрудничеством франкоязычных стран мира.

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