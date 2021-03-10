В Азербайджане деятелям искусств присвоены медали

В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Анар Керимов, видные деятели искусства, представители интеллигенции и журналисты

В Союзе театральных деятелей состоялась церемония вручения медалей по случаю Дня национального театра.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Анар Керимов, видные деятели искусства, представители интеллигенции и журналисты.

Министр отметил, что одним из важных вопросов является формирование нормативно-правовой базы театральной деятельности в Азербайджане: "Подписанный президентом закон "О театре и театральной деятельности" (2006), распоряжение "О развитии азербайджанского театрального искусства" (2007), Государственная программа развития театрального искусства в 2009-2019 гг. и другие документы свидетельствуют о внимании главы государства к театральной сфере".

А.Керимов отметил, что в многонациональном Азербайджане действуют Русский драматический театр, Гусарский государственный лезгинский драматический театр и Гахский грузинский государственный драматический театр: "В свое время в Азербайджане действовал и еврейский театр. Мы постараемся восстановить его в будущем".

Затем состоялась церемония вручения медалей. Народные артисты Гамида Омарова, Мамедсафа Гасымов, Гурбан Исмайлов, заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, Эльмира Исмайлова, Видади Алиев, актер и режиссер Гянджинского государственного кукольного театра, заслуженный артист Худаят Аскеров, известный скульптор, действительный член Национальной академии наук Азербайджана, народный художник Омар Эльдарова, доктор искусствоведения, профессор Ильхам Рагимли, заслуженная артистка Санубер Искендерли удостоены медалей "Деятель искусств".