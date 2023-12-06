В Азербайджане будут проведены дни культуры Таиланда

В следующем году в Азербайджане планируется провести дни культуры Таиланда.

В следующем году в Азербайджане планируется провести дни культуры Таиланда.

Об этом сказал анкарскому бюро Report посол Таиланда в Азербайджане и Турции Апират Сугондхабхиром.

По его словам, культура всегда сближала народы.

"Отношения между Таиландом и Азербайджаном могут быть укреплены через культурные, образовательные, туристические, а также духовно-культурные связи. Таиланд имеет интересную культуру, древнюю историю, торговый опыт, всемирно известную кухню. Более того, наша страна имеет сертификат халяльной продукции в области пищевых технологий, что делает ее одним из лучших брендов в мире.

Кроме того, мы можем развивать наши культурные отношения с Азербайджаном через фильмы, сериалы или другие виды искусства. То есть в дни культуры мы намерены представить Азербайджану самые качественные образцы тайцев", - отметил посол.

Дипломат также отметил, что имеет тесные дружеские отношения с послом Азербайджана в Малайзии и Таиланде Ирфаном Давудовым. Он сказал, что в этом месяцев ожидается визит посла И.Давудова в столицу Бангкок.

Отметим, что в столице Турции Анкаре 5 декабря отметили Национальный день Таиланда. В мероприятии приняли участие министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу и представители посольства Азербайджана в Турции.