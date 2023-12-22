Утверждена Стратегия цифрового развития e-Culture Минкультуры

​​​​​​​Коллегия Министерства культуры утвердила стратегию цифрового развития e-Culture на 2024-2026 годы.

Коллегия Министерства культуры утвердила стратегию цифрового развития e-Culture на 2024-2026 годы.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что в современную эпоху цифровые технологии стремительно проникают во все сферы социально-экономической системы страны и становятся частью повседневной жизни людей. Таким образом, возникает необходимость в цифровизации и сферы культуры.

В этой связи Министерстве культуры соответствующим создана Рабочая группа по совершенствованию цифрового управления.

Рабочей группой проведены анализы в сфере культуры, изучен местный и международный опыт в направлении цифровизации культуры. По итогам работы была сформирована матрица e-Culture.

В плане действий стратегии e-Culture на ближайшие 3 года предусмотрено более 100 мер по 10 приоритетным направлениям по цифровизации культурной сферы, применению модели цифрового управления на основе данных и единой политики администрирования, совершенствованию информационных систем и ресурсов, репроектированию и электронизации услуг, расширению возможностей интеграции.