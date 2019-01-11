Умер один из создателей "Матрицы"

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Известный американский звукорежиссер Грегг Рудлофф, обладатель трех премий "Оскар" и один из создателей "Матрицы", умер в возрасте 63 лет в Лос-Анджелесе (США).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечает издание со ссылкой на местные правоохранительные органы, предположительно звукорежиссер совершил самоубийство, однако точная причина смерти будет определена после вскрытия.

Грегг Рудлофф за свою жизнь получил три премии "Оскар" за картины "Слава" 1989 года, легендарную "Матрицу" 1999 года и "Безумный Макс: Дорога ярости" 2015 года.

Кроме того, за свою карьеру он поработал более чем над 200 фильмами, среди которых "Мистер и миссис Смит", "Возвращение Супермена", "Операция Арго", "Идеальный шторм" и другие.