Участникам международного форума представили спектакль по мотивам произведений Низами Гянджеви

Участникам международного форума представили спектакль по мотивам произведений Низами Гянджеви.

Участникам международного форума представили спектакль по мотивам произведений Низами Гянджеви.

Об этом корреспондент Report сообщает с мероприятия, организованного Международным центром Низами Гянджеви и посвященного богатому литературному наследию великого азербайджанского поэта и мыслителя.

Гости также побывали на концерте в Гянджинской филармонии в честь столетия со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщалось, участники международного форума "Реконструкция, мир и интеграция: Энергия, экономика, окружающая среда и капитал", организованное Международным центром Низами Гянджеви, начавшегося вчера в Шуше, сегодня продолжили работу в Гяндже. Здесь прошла панель, посвященная богатому литературному наследию великого поэта.