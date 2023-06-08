Участникам международного форума представили спектакль по мотивам произведений Низами Гянджеви.
Об этом корреспондент Report сообщает с мероприятия, организованного Международным центром Низами Гянджеви и посвященного богатому литературному наследию великого азербайджанского поэта и мыслителя.
Гости также побывали на концерте в Гянджинской филармонии в честь столетия со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Как сообщалось, участники международного форума "Реконструкция, мир и интеграция: Энергия, экономика, окружающая среда и капитал", организованное Международным центром Низами Гянджеви, начавшегося вчера в Шуше, сегодня продолжили работу в Гяндже. Здесь прошла панель, посвященная богатому литературному наследию великого поэта.