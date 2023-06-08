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Ниязи Байрамов: Произведения Низами Гянджеви - великие образцы азербайджанской и мировой литературы

Ниязи Байрамов: Произведения Низами Гянджеви - великие образцы азербайджанской и мировой литературы В ходе международного форума глава исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов выступил докладом об истории города.
Kультурная политика
8 июня 2023 г. 13:07
Ниязи Байрамов: Произведения Низами Гянджеви - великие образцы азербайджанской и мировой литературы

В ходе международного форума глава исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов выступил докладом об истории города.

Об этом корреспондент Report сообщает с панели форума, организованного Международным центром Низами Гянджеви и посвященного богатому литературному наследию великого азербайджанского поэта.

По словам Н. Байрамова, Гянджа играет важную роль в культурной жизни Азербайджана.

"Низами Гянджеви родился и вырос в Гяндже. Его произведения, в особенности "Хамсе", являются великими образцами азербайджанской и мировой литературы",- добавил он.

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Версия на английском языке Niyazi Bayramov: Nizami Ganjavi's works are great examples of Azerbaijani, world literature
Версия на азербайджанском языке Niyazi Bayramov: “Nizami Gəncəvinin əsərləri Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının möhtəşəm nümunələridir”

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