Ниязи Байрамов: Произведения Низами Гянджеви - великие образцы азербайджанской и мировой литературы

В ходе международного форума глава исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов выступил докладом об истории города.
Об этом корреспондент Report сообщает с панели форума, организованного Международным центром Низами Гянджеви и посвященного богатому литературному наследию великого азербайджанского поэта.
По словам Н. Байрамова, Гянджа играет важную роль в культурной жизни Азербайджана.
"Низами Гянджеви родился и вырос в Гяндже. Его произведения, в особенности "Хамсе", являются великими образцами азербайджанской и мировой литературы",- добавил он.