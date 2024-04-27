В Баку завершились Дни культуры Кыргызстана

В Баку завершились Дни культуры Кыргызстана, прошедшие с 23 по 26 апреля.

В Баку завершились Дни культуры Кыргызстана, прошедшие с 23 по 26 апреля.

Как сообщили Report в министерстве культуры, в мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбек Максутов, а также деятели культуры и искусства двух стран, представители общественности и другие гости.

По словам А. Максутова, основой дружбы и братства между азербайджанским и кыргызским народами являются культурные отношения и общие ценности.

"Уверены, что культурное сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном будет только расширяться. Мы планируем реализовать новые проекты, которые сблизят наши народы и углубят наше сотрудничество в этой сфере",- сказал он.