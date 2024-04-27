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В Москве состоялся гала-концерт лауреатов международного онлайн-конкурса имени Г.Гараева

В Москве состоялся гала-концерт лауреатов международного онлайн-конкурса имени Г.Гараева В Московской государственной консерватории имени П.И.Чайкоского состоялся гала-концерт лауреатов международного онлайн-конкурса имени выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Гара Гараева.
Kультурная политика
27 апреля 2024 г. 19:26
В Москве состоялся гала-концерт лауреатов международного онлайн-конкурса имени Г.Гараева

В Московской государственной консерватории имени П.И.Чайкоского состоялся гала-концерт лауреатов международного онлайн-конкурса имени выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Гара Гараева.

Как сообщает российское бюро Report, в конкурсе для фортепиано и фортепианного ансамбля приняли участие 150 конкурсантов из 10 стран, в том числе из Азербайджана, России, Беларуси, Италии. Они исполняли произведения классиков ХХI века, советских и современных композиторов.

В состав жюри вошли заведующий кафедрой Московской консерватории, профессор Михаил Дубов (председатель), заведующая кафедрой современной музыки Московской консерватории, профессор Марианна Высоцкая, профессор Московской консерватории, народный артист Азербайджана Фарадж Гараев и заместитель директора московской Детской музыкальной школы имени Гара Гараева Татьяна Галчинова.

Советник посольства Азербайджана в РФ Заур Пашаев передал приветствия от имени посла Полада Бюльбюльоглу, поздравил участников и победителей конкурса.

Также дипломат наградил нескольких участников конкурса учрежденным посольством специальным призом "За лучшее исполнение произведений Гара Гараева". За большой вклад в укрепление творческих связей между Азербайджаном и Россией Почетными грамотами посольства награждены Детская музыкальная школа имени Гара Гараева, а также директор этого учебного заведения Андрей Леонов.

Заместитель директора российского представительства Фонда Гейдара Алиева Назим Исмаилзаде также поблагодарил организаторов конкурса и рассказал об огромной роли Гара Гараева в формировании современной композиторской школы Азербайджана.

Член жюри, сын композитора Фарадж Гараев отметил, что такие конкурсы, в которых принимают участие музыканты из разных стран, в том числе из Азербайджана, объединяют творческую молодежь. Также он добавил, что общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев придавал особое значение культурному воспитанию молодежи, и именно взаимосвязи в области культуры еще больше укрепляют дружеские отношения между Азербайджаном и Россией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada Qara Qarayev adına beynəlxalq onlayn müsabiqə laureatlarının qala-konserti olub

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